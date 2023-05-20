Россияне обстреляли Харьковскую область: начался пожар

Россияне в очередной раз обстреляли город Купянск Харьковской области. В результате атаки начался пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской ОВО Олега Синегубова.

"Сегодня под вражеским огнем был г. Купянск. В результате обстрела пострадали два гражданских человека. 44-летний мужчина госпитализирован, а 61-летний мирный житель получил медицинскую помощь на месте", - сообщил глава ОВА.

Кроме того, по данным Синегубова, из-за российских обстрелов произошло возгорание травы, строительного мусора и вторсырья на площади около 800 кв. м.

Обстрелы Харькова и области

В результате удачного контрнаступления ВСУ на Харьковском направлении, которое произошло осенью прошлого года, у россиян исчезла возможность нападения на город пехотой, однако в настоящее время они используют артиллерию и ракеты.

В большинстве своем россияне для обстрела области используют ракеты С-300. Однако сегодня на Харьков была совершена атака с помощью дрона-камикадзе.

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