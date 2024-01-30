Российские войска наступают на нескольких направлениях: карты боев ISW

Украинские и русские войска ведут позиционные бои на многих участках фронта. Оккупанты атакуют позиции ВСУ по нескольким направлениям.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Министерство обороны России утверждало, что части русской Западной группировки войск якобы захватили Табаевку. ISW не наблюдала визуального подтверждения этого заявления, а представитель Сухопутных войск Украины подполковник Владимир Фитьо 29 января сообщил, что в этом районе продолжаются бои, но российские силы не захватили населенный пункт.

Украинские и российские источники сообщали о продолжении позиционных боев к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки и к юго-востоку от Купянска в районе Песчаного.

Геолокационные кадры, опубликованные 28 января, показывают, что российские войска добились незначительного успеха в лесополосе к востоку от Ямполевки (к западу от Кременной). Российские "военкоры" также утверждали, что войска РФ якобы продвинулись к Торскому и Ямполевке.

Украинские и российские источники сообщали о продолжении позиционных боев к западу от Кременной вблизи Тернов и Ямполевки; в районе Серебрянского леса и возле Белогоровки.

Бои в Донецкой области

29 января российские и украинские войска продолжили боевые действия вблизи Бахмута, однако подтвержденных изменений фронта на этом участке не последовало. Российские и украинские источники утверждают, что позиционные бои продолжались у Белогоровки, Богдановки, Ивановского, Клещиевки, Шумов и Северного (к западу от Горловки).

Геолокационные кадры, опубликованные 29 января, показывают, что российские войска недавно незначительно продвинулись на юго-восточную окраину Авдеевки. Позиционные боевые действия продолжались вблизи Очеретино, Новобахмутовки, Степного, к востоку от Авдеевского коксохимического завода, в районе ресторана "Царская охота", возле Тоненького, Первомайского и Невельского.

29 января позиционные бои также продолжались западнее и юго-западнее Донецка, но подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.

Российские блоггеры утверждали, что силы РФ якобы продвинулись в районе Георгиевки и Новомихайловки.

Позиционные бои были близ Георгиевки, Победы и Новомихайловки.

"Южная ось"

Российские силы недавно продвинулись в районе границы Донецко-Запорожской области на фоне продолжающихся позиционных боев. Геолокационные кадры, опубликованные 28 января, показывают, что российские войска продвинулись к северу от Приютного (юго-западнее Великой Новоселки).

Российские и украинские источники утверждают, что позиционные бои шли к северу от Приютного, вблизи Золотой Нивы и Старомайорского.

Российские блоггеры утверждали, что позиционные бои продолжались вблизи Работино и Вербового.

Геолокационные кадры, опубликованные 29 января, показывают, что российские войска недавно добились незначительного успеха в пределах Крынок на восточном (левом) берегу Херсонской области.