Російські війська наступають на кількох напрямках: карти боїв ISW

Українські та російські війська ведуть позиційні бої на багатьох ділянках фронту. Окупанти атакують позиції ЗСУ на кількох напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Міністерство оборони Росії стверджувало, що частини російського Західного угруповання військ нібито захопили Табаївку. ISW не спостерігала візуального підтвердження цієї заяви, а речник Сухопутних військ України підполковник Володимир Фітьо 29 січня повідомив, що в цьому районі тривають бої, але російські сили не захопили населений пункт.

Українські та російські джерела повідомляли про продовження позиційних боїв на північний схід від Куп’янська в районі Синьківки та на південний схід від Куп’янська в районі Піщаного.

Геолокаційні кадри, опубліковані 28 січня, показують, що російські війська досягли незначного успіху в лісосмузі на схід від Ямполівки (на захід від Кремінної). Російські "воєнкори" також стверджували, що війська РФ нібито просунулися до Торського та Ямполівки.

Українські та російські джерела повідомляли про продовження позиційних боїв на захід від Кремінної поблизу Тернів і Ямполівки; в районі Серебрянського лісу і біля Білогорівки.

Бої у Донецькій області

29 січня російські та українські війська продовжили бойові дії поблизу Бахмута, однак підтверджених змін фронту на цій ділянці не було. Російські та українські джерела стверджують, що позиційні бої тривали біля Білогорівки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Шумів та Північного (на захід від Горлівки).

Геолокаційні кадри, опубліковані 29 січня, показують, що російські війська нещодавно незначно просунулися на південно-східну околицю Авдіївки. Позиційні бойові дії тривали поблизу Очеретиного, Новобахмутівки, Степового, на схід від Авдіївського коксохімічного заводу, в районі ресторану "Царська охота", біля Тоненького, Первомайського та Невельського.

29 січня позиційні бої також тривали на захід і південний захід від Донецька, але підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було.

Російські блогери стверджували, що сили РФ нібито просунулися в районі Георгіївки і Новомихайлівки.

Позиційні бої були поблизу Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки.

"Південна вісь"

Російські сили нещодавно просунулися в районі кордону Донецько-Запорізької областей на тлі триваючих позиційних боїв. Геолокаційні кадри, опубліковані 28 січня, показують, що російські війська просунулися на північ від Приютного (на південний захід від Великої Новосілки).

Російські та українські джерела стверджують, що позиційні бої точилися на північ від Приютного, поблизу Золотої Ниви та Старомайорського.

Російські блогери стверджували, що позиційні бої тривали поблизу Роботиного та Вербового.

Геолокаційні кадри, опубліковані 29 січня, показують, що російські війська нещодавно досягли незначного успіху в межах Кринок на сіхдному (лівому) березі Херсонської області.