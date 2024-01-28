У российских войск нет стратегических успехов на востоке Украины, - ВСУ

Он отметил, что за прошедшие сутки враг был активен на востоке Украины, как и в предыдущие дни. На Купянском и Лиманском направлениях было отражено 16 вражеских атак.

"43 дрона-камикадзе применил противник во время вчерашних атак. 657 обстрелов из артиллерии и минометов совершил по украинским позициям. Тем не менее, украинским защитникам удалось ликвидировать 267 российских оккупантов и 62 единицы военной техники", - отметил Фитьо.

По словам спикера, такое количество уничтоженной техники свидетельствует, что россияне пытаются наступать, искать слабые места в обороне Украины.

"Направление Купянска для него остается приоритетным. Пытается неподалеку от Синьковки и Табаевки продолжать совершать свои наступательные действия. Большая потеря в технике свидетельствует, что активно осуществляется наступление именно благодаря поддержке вражеской техники", - добавил он.

При этом Фите подчеркнул, что активность врага на Бахмутском направлении несколько меньше, чем на Лимано-Купянском, акценты противника могут смещаться.

"Сегодня это может быть Купянское направление, завтра - Лиманское, а послезавтра может вообще сместиться акцент атакующих действий именно на Бахмутское направление. Ситуацию контролируем, наши защитники отражают атаки врага. Каких-то стратегических успехов сейчас у российских оккупантов нет", - подчеркнул спикер.

Бои под Купянском

Напомним, британское издание The Telegraph заявило о том, что россияне якобы могут начать "наземное наступление" в Харьковской области в январе.

Генштаб Эстонии также предполагает, что Россия в ближайшие недели может попытаться атаковать пограничные территории Харьковской области.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что на Купянском направлении оккупанты возобновили интенсивность наступательных действий. Бои ведутся в районе населенных пунктов Синьковка и Табаевка.