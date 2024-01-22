Российские войска готовятся усилить наступление на Авдеевку: карты боев ISW

Украинские войска ведут тяжелые позиционные бои на большинстве направлениях. Россия готовится усилить активность на Авдеевском направлении. Враг стремится сконцентрировать в этом районе более 40 тысяч военных.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Сообщается, что 21 января российские войска продвинулись северо-западнее Сватового во время позиционных боев вдоль линии Купянск-Сватово, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Министерство обороны РФ утверждало, что российские войска захватили Крахмальное, а спикер командования Сухопутных войск Украины подполковник Владимир Фитьо заявил, что украинские войска отступили от населенного пункта.

21 января российские и украинские источники сообщали, что позиционные бои продолжались северо-восточнее Купянска в районе Синьковки и озера Лиман; Петропавловки, северо-западнее Сватового в районе Крахмального и Стельмаховки и в районе Коломыйчихи.

Фитьо заявил, что на январь 2024 года на Купянском и Лиманском направлениях российские войска потеряли 7055 человек, а в декабре 2023 года на этих направлениях российские войска потеряли примерно 14 тысяч.

21 января продолжались позиционные боевые действия на Лиманском направлении. Российские и украинские источники сообщали, что бои велись северо-западнее Кременной в районе Жиливки; в районе Терн и Ямполевки, Дибровы и Серебрянского леса и Белогоровки.

Генштаб ВСУ сообщил, что 21 января российские войска совершили по меньшей мере 13 штурмов на Лиманском направлении, 19 января – не менее 24, 20 января – не менее 25.

Украинский военный, недавно сражавшийся в районе Серебрянского леса, заявил в интервью, опубликованном 21 января, что российские войска смогли использовать лесистые территории для лучшего сокрытия артиллерийских систем и полагаться на пониженную видимость для ведения больших групп для штурма.

Бои в Донецкой области

Вблизи Бахмута 21 января шли позиционные бои, однако подтвержденных изменений на этом участке фронта не было. Российские и украинские источники сообщали о боях в районе Богдановки, в направлении Ивановского, в районе Клещиевки и Андреевки и северо-западнее Горловки в районе Северного и Шумов.

На геолокационных кадрах, опубликованных 21 января, видно, что российские войска продвинулись в районе ресторана "Царская охота" вдоль улицы Соборной и вдоль полосы деревьев юго-западнее Авдеевки.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российские войска продвигались по улицам Колосова и Лерментова, хотя ISW не имеет визуального подтверждения этого якобы продвижения.

Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои продолжались северо-западнее Авдеевки в районе Новобахмутовки и Степного; у Авдеевского коксохима, у Северного, Первомайского, Водяного и Невельского.

Командующий Таврической группировкой войск ВСУ бригадный генерал Александр Тарнавский и спикер полковник Александр Штупун заявили, что российские войска готовятся усилить активность на Авдеевском направлении и сконцентрировали в этом районе более 40 тысяч человек.

Тарнавский отметил, что российские войска за последние двое суток не наносили авиаударов на Таврическом направлении.

21 января позиционные боевые действия продолжались западнее и юго-западнее Донецка, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было. Столкновения были вблизи Марьинки, Георгиевки и Новомихайловки.

"Южная ось"

21 января на западе Запорожской области продолжались позиционные бои, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало. Столкновения были вблизи Работино, Новопрокоповки и к западу от Вербового.

Константин Машовец сообщил, что подразделения российского 237-го воздушно-десантного (ВДВ) полка минувших суток безуспешно пытались вытеснить украинские силы с позиций к западу от Вербового.

Он также рассказал, что подразделения российского 70-го Мотострелкового полка и 104-й полк ВДВ провели безуспешные штурмовые действия вблизи Работино.

21 января на восточном (левом) берегу Херсонской области продолжались позиционные бои, однако подтвержденных изменений линии фронта не было. Столкновения были вблизи Крынок.

Российские и оккупационные чиновники утверждали, что украинские войска нанесли якобы неудавшиеся ракетные удары по оккупированному Крыму 21 января. Министерство обороны РФ заявило, что российская ПВО вроде бы перехватила три украинских ракеты над Черным морем у западного побережья Крыма.