Російські війська готуються посилити наступ на Авдіївку: карти боїв ISW​​​​​​​

Українські війська ведуть важкі позиційні бої на більшості напрямках. Росія готується посилити активність на Авдіївському напрямку. Ворог прагне сконцентрувати в цьому районі понад 40 тисяч військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Повідомляється, що 21 січня російські війська просунулися на північний захід від Сватового під час позиційних боїв уздовж лінії Куп’янськ-Сватове, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Міністерство оборони РФ стверджувало, що російські війська захопили Крохмальне, а речник командування Сухопутних військ України підполковник Володимир Фітьо заявив, що українські війська відступили від населеного пункту.

21 січня російські та українські джерела повідомляли, що позиційні бої тривали на північний схід від Куп’янська в районі Синьківки та озера Лиман; Петропавлівки, на північний захід від Сватового в районі Крохмального та Стельмахівки та в районі Коломийчихи.

Фітьо заявив, що станом на січень 2024 року на Куп’янському та Лиманському напрямках російські війська втратили 7055 осіб, а в грудні 2023 року на цих напрямках російські війська втратили приблизно 14 тисяч.

21 січня тривали позиційні бойові дії на Лиманському напрямку. Російські та українські джерела повідомляли, що бої велися на північний захід від Кремінної в районі Житлівки; в районі Терн і Ямполівки, Діброви і Серебрянського лісу та Білогорівки.

Генштаб ЗСУ повідомив, що 21 січня російські війська здійснили щонайменше 13 штурмів на Лиманському напрямку, 19 січня – не менше 24, 20 січня – не менше 25.

Український військовий, який нещодавно воював у районі Серебрянського лісу, заявив в інтерв’ю, опублікованому 21 січня, що російські війська змогли використовувати лісисті території для кращого приховування артилерійських систем і покладатися на знижену видимість для ведення більших груп для штурму.

Бої у Донецькій області

Поблизу Бахмута 21 січня тривали позиційні бої, проте підтверджених змін на цій ділянці фронту не було. Російські та українські джерела повідомляли про бої в районі Богданівки, в напрямку Іванівського, в районі Кліщіївки та Андріївки та на північний захід від Горлівки в районі Північного та Шумів.

На геолокаційних кадрах, опублікованих 21 січня, видно, що російські війська просунулися в районі ресторану "Царська охота" вздовж вулиці Соборної та вздовж смуги дерев на південний захід від Авдіївки.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російські війська просувалися вулицями Колосова та Лерментова, хоча ISW не має візуального підтвердження цього нібито просування.

Російські та українські джерела заявили, що позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки та Степового; біля Авдіївського коксохіму, біля Сіверного, Первомайського, Водяного та Невельського.

Командувач Таврійського угруповання військ ЗСУ бригадний генерал Олександр Тарнавський і речник полковник Олександр Штупун заявили, що російські війська готуються посилити активність на Авдіївському напрямку та сконцентрували в цьому районі понад 40 тисяч осіб.

Тарнавський зазначив, що російські війська за останні дві доби не завдавали авіаударів на Таврійському напрямку.

21 січня позиційні бойові дії тривали на захід і південний захід від Донецька, однак підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не було. Зіткнення були поблизу Мар’їнки, Георгіївки та Новомихайлівки.

"Південна вісь"

21 січня на заході Запорізької області тривали позиційні бої, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Зіткнення були поблизу Роботиного, Новопрокопівки та на захід від Вербового.

Костянтин Машовець повідомив, що підрозділи російського 237-го повітряно-десантного (ВДВ) полку минулої доби безуспішно намагалися витіснити українські сили з позицій на захід від Вербового.

Він також розповів, що підрозділи російського 70-го Мотострілецького полку і 104-й полк ВДВ провели безуспішні штурмові дії поблизу Роботиного.

21 січня на східному (лівому) березі Херсонської області тривали позиційні бої, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Зіткнення були поблизу Кринок.

Російські та окупаційні чиновники стверджували, що українські війська завдали нібито невдалих ракетних ударів по окупованому Криму 21 січня. Міністерство оборони РФ заявило, що російська ППО начебтоо перехопила три українські ракети над Чорним морем біля західного узбережжя Криму.