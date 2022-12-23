Российские войска бьют ракетами по Краматорску

"Подлецы снова бьют ракетами по Краматорску. Находитесь в укрытиях", - написал Гончаренко.

Напомним, вчера по Краматорску россияне также наносили ракетные удары. Тогда одна российская ракета попала в здание школы-интерната, другая по территории промзоны одного из предприятий города.

Также мы писали, что раньше под вражеским огнем в Краматорске оказалось учебное заведение и частные дома.

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