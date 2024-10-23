Во львовском вузе разгорелся языковой скандал из-за российских видео на лекции: детали

Перед показом она спросила студентов их мнение по поводу использования таких материалов. Один из студентов поддержал инициативу, но большинство высказались против, и часть студентов покинули занятие в Zoom в знак протеста.

Студенты, которые остались на лекции, попросили преподавательницу выключить звук видео или озвучить его своими словами, аргументируя это тем, что использование русскоязычных ресурсов может нарушать Закон о высшем образовании Украины. Кроме того, они поставили под сомнение целесообразность такого материала в контексте "инновационных технологий в физической терапии".

Видео: Олег Лукренко, обнародовавший предоставленные студентами видео

В ответ преподаватель предложила студентам самостоятельно выключить звук, а также выразила мнение, что физиотерапевты могут работать как с пациентами, так и с клиентами, поэтому необходимо "шире" смотреть на сферу деятельности.

После занятия студенты выразили просьбу в будущем обеспечить перевод лекционных материалов.

"В ответ Лужная М.Я. предложила сделать это самостоятельно, аргументируя тем, что студенты должны владеть английским, так как они сдают вступительные экзамены, и других проблем с переводом и использованием ресурсов она не видит,"- написал на странице Facebook студент Святослав Яримович.

Этот вопрос мог быть решен путем обращения в деканат, однако студенты выбрали публичный путь. Реакция университета была быстрой: уже на следующий день инициативная группа студентов встретилась с ректором, после чего была создана комиссия для рассмотрения ситуации.

Вскоре состоялось открытое заседание кафедры терапии и реабилитации с участием ректората и представителей студенчества, где был рассмотрен вопрос нарушения Закона о высшем образовании со стороны доцента.

После обсуждения комиссия приняла решение отстранить Лужную М.Я. от выполнения служебных обязанностей на период расследования.