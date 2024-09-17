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Четверо учениц львовского колледжа попали в больницу из-за огнетушителя: что произошло

Вторник 17 сентября 2024 15:32
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Четверо учениц львовского колледжа попали в больницу из-за огнетушителя: что произошло В укрытии львовского колледжа упал и сдетонировал огнетушитель (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Во Львовском профессиональном колледже моделирования и ресторанного дела произошла чрезвычайная ситуация - упал и сдетонировал огнетушитель, в результате чего пострадали четверо учениц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

Что известно о чрезвычайной ситуации

По словам руководителя отдела профессионального образования Львовского городского совета Богдана Ивануся, чрезвычайная ситуация произошла во вторник, 17 сентября, во время воздушной тревоги.

Пока ученики находились в укрытии, имеющийся там огнетушитель "упал и сдетонировал". В результате четверо девушек (учениц колледжа) попали в больницу.

"Огнетушитель пусковой частью упал вниз, что повлекло за собой выпуск углекислого газа. Из-за концентрации испарений девушки, которые находились ближе всего к огнетушителю, угорели", - объяснил чиновник.

Об обстоятельствах, при которых огнетушитель оказался на земле, пока неизвестно.

"Обстоятельства, почему так произошло, почему непосредственно огнетушитель упал на землю и начал реакционное действие, выясняют соответствующие службы ГСЧС и профильные органы Национальной полиции", - уточнил Иванусь.

После инцидента работники учебного заведения эвакуировали учащихся из укрытия и перевели в другие, более безопасные помещения. На месте работают спасатели.

Четырех 15-летних пострадавших девушек оперативно доставили в больницу Святого Николая. Все пациентки - в состоянии средней тяжести, однако медики оказывают им всю необходимую помощь.

С ученицами в больнице находятся также работники колледжа.

Нужен ли огнетушитель дома

Напомним, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) купить огнетушитель для дома советуют всем украинцам. Это связано с увеличением количества пожаров в результате как бытовых ситуаций, так и регулярных вражеских атак на украинские города и поселки.

Для того чтобы правильно выбрать огнетушитель (исходя из потенциальных угроз), необходимо, прежде всего, ознакомиться с их разновидностями. После этого следует тщательно изучить правила использования и эксплуатации.

Кроме того, поскольку огнетушитель помогает преодолеть очаг возгорания только при своевременном использовании, важно выбрать правильное место его размещения и хранения.

Читайте также, как могут наказывать водителей за просроченный огнетушитель или аптечку в машине.

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