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Российские солдаты массово интересуются, как сдаться в плен ВСУ, - ГУР

Фото: российские солдаты массово интересуются, как сдаться в плен ВСУ (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

За последние несколько недель на горячую линию проекта "Хочу жить" поступило более 2 тысяч обращений от российских солдат, которые выразили желание сдаться в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР Минобороны.

Представитель украинской разведки Андрей Юсов отмечает, что всплеск обращений от россиян наблюдался после успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области и после объявления мобилизации в России.

"Тогда начали звонить уже не просто солдаты, которые находятся на территории Украины в рамках оккупационной армии, но и те, которых или только-только мобилизовали, и они еще на территории РФ находятся, или их родственники, или даже люди, которые подозревают, что могут быть мобилизованы, и на всякий случай уточняют информацию", - отметил он.

По словам Юсова, повестки в России в рамках "частичной мобилизации" получили 100 тысяч человек. Этих людей отправляют в самые опасные точки фронта.

Ранее сообщалось, что на горячую линию центра приема обращений по поводу сдачи в плен "Хочу жить" звонят те россияне, которых еще не мобилизовали в РФ.

Напомним, по данным ГУР МО Украины, россияне мобилизовали почти все мужское население на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

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