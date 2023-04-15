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Российские шпионки вербуют представителей Бундесвера и политиков Германии через Tinder

Фото: Российские шпионки вербуют представителей Бундесвера и политиков через Tinder (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Спецслужбы РФ используют Tinder для вербовки военных и политиков Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Службы военной контрразведки Германии, которую приводит Welt.

"Русские шпионки начинают общение и назначают свидание политикам и сотрудникам бундесвера в Tinder", - говорится в сообщении.

Отмечается, что девушек особенно интересуют данные о Германии и войне в Украине. Эту проблему уже подняли на специальном совещании в Германии, в котором приняли участие представители нескольких стран НАТО.

"Сотрудники разведывательных служб РФ используют соцсети, чтобы намеренно установить контакты с военными Бундесвера, попытаться выведать информацию или, по возможности, завербовать их", - заявили в Службе военной контрразведки Германии.

Напомним, что Вооруженные силы Германии планируют купить дополнительные средства радиоэлектронной борьбы, предназначенные для подавления беспилотных летательных аппаратов. Это связано с тем, что за обучением ВСУ следили неизвестные лица и использовали БПЛА.

Россия пытается оправиться от прошлогодней скоординированной массовой высылки сотрудников российской разведки, работавших в Европе под дипломатическим прикрытием. Поэтому сейчас Москва пытается возродить шпионскую сеть.

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