ua ru
Ср, 24 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Помогают ли украинские военные "РДК" в Белгородской области: ответ разведки

Новина українською →
Киев, Среда 24 мая 2023 14:21
Помогают ли украинские военные "РДК" в Белгородской области: ответ разведки Фото: в ГУР заявили, что предоставляются "РДК" информацию (скрин-видео)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные предоставляют информацию "Русскому добровольческому корпусу" и легиону "Свобода России" в Белгородской области. Однако ВСУ напрямую не помогают российским бойцам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ГУР Минобороны Андрея Черняка в комментарии Financial Times.

"Конечно, мы с ними общаемся. Конечно, мы делимся определенной информацией. И, можно сказать, даже сотрудничаем", - сказал он.

При этом Черняк опроверг заявления России, что "РДК" и легион "Свобода России" получили от Украины американскую технику.

"Все западное вооружение, полученное украинскими вооруженными силами, остается под жестким контролем", - добавил разведчик.

Россия лжет о событиях в Белгороде

Представитель военной разведки Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона заявил, что ГУР знает о всех событиях в Белгородской области РФ.

"Украинской разведке известно все, что происходит в Белгородской области. Но какие-то официальные заявления, я думаю, будут давать именно представители подразделений, организаций "РДК" и легиона "Свобода России". Что касается событий в Белгородской области, то со стороны оккупационных властей наблюдается продолжение паники, хаоса и неопределенности", - говорит Юсов.

Он указал на "интересный момент", указывающий, что Россия скрывает информацию о настоящих событиях в Белгородской области.

"Из интересных моментов на которые стоит обратить внимание, дезориентировавшие кремлевские власти, это то, что на самом деле к повстанцам прекрасно относится местное население. То есть большая лояльность к "РДК", представителям легиона "Свобода России" от жителей Белгородской области", - подчеркнул представитель ГУР.

Что происходит в Белгороде

Напомним, 22 мая российские повстанцы объявили о начале операции в Белгородской области. Легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" (РДК) заявили, что хотят освободить регион от путинского режима.

Россия сразу заявила, что в Белгородской области действуют "украинские диверсанты". Однако в ГУР Минобороны подчеркнули, что ВСУ не причастны к событиям, а на территории Белгородской области действуют граждане России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Вооруженные силы Украины Белгородская область Главное управление разведки
NEWS
Зеленский провел новую Ставку: обсудили переход на новые самолеты
Зеленский провел новую Ставку: обсудили переход на новые самолеты
DAILY
Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром