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Российские подразделения не восстановятся после Авдеевки, - АТЕШ

Иллюстративное фото: российские подразделения не восстановятся после Авдеевки (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Российские подразделения при наступлении на Авдеевку потеряли большую часть офицерского состава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал АТЕШ.

Агент движения из 74 отдельной мотострелковой бригады сообщил, что подразделение может прекратить свое существование.

"После значительных потерь в результате штурма Авдеевки, руководство 41 армии рассматривает вопрос упразднение указанного воинского формирования. Бригада потеряла более 50% офицерского состава, а число раненых оценивается в более чем 750 человек", - сообщил агент.

По словам агента, подобная ситуация фиксируется во многих бригадах и полках, которые непосредственно участвовали в штурме Авдеевки.

Ситуация в Авдеевке

Ночью 17 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что украинские воины вышли из города, для избежания окружения врагом.

По словам президента Владимира Зеленского, решение о выходе военных было справедливым и профессиональным.

К слову, украинские военные назвали потери россиян в ходе наступления на Авдеевку. 

Подробнее о том, почему ВСУ вышли из Авдеевки и наступит ли Россия дальше - читайте в материале РБК-Украина.

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