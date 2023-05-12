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За минувшие сутки россияне 80 раз обстреляли Херсонскую область: есть погибшие и раненые

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Пятница 12 мая 2023 07:50
За минувшие сутки россияне 80 раз обстреляли Херсонскую область: есть погибшие и раненые Фото: Россияне 80 раз обстреляли Херсонскую область (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В четверг, 11 мая, россияне 80 раз обстреляли Херсонскую область, один человек погиб, еще четверо получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Так, россияне выпустили 339 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 4 раза.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здания школы, больницы и территорию и сооружения двух предприятий критической инфраструктуры в городе Херсоне", - сказал Прокудин.

В результате обстрелов один человек погиб, еще четыре получили ранения.

Напомним, что 10 мая россияне 90 раз обстреляли Херсонскую область. Один человек погиб, еще один получил ранения.

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Херсонская область Война России против Украины
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