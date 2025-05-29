Российские оккупанты продвинулись на Донбассе и в Курской области: карты ISW

Операция ВСУ в России

Войска РФ недавно продвинулись в Курской области. Геолокационные кадры, опубликованные 27 мая, показывают, что россияне продвинулись на юго-восток от Нового Пути (к юго-востоку от Коренево).

27 и 28 мая войска РФ вели наступательные действия в Курской области. 28 мая российский "военкор" заявил, что ВСУ контратаковали в направлении Теткино.

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали 28 мая о наземных действиях на северо-западе Белгородской области.

"Северная ось"

28 мая российские оккупанты продолжили наступательные действия на севере Сумской области, но не продвинулись.

28 мая российские оккупанты атаковали в районе Беловодов, Водолаг, Владимировки, Веселовки и Журавки, а также в направлении Кондратовки и Алексеевки, и в районе Юнаковки, Локни и Басовки.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

28 мая российские захватчики продолжили наступательные действия на Харьковском направлении, но успеха не имели. 27 и 28 мая войска РФ атаковали вблизи Старицы и Волчанска.

Операция РФ №2 - Луганская область

28 мая российские оккупанты продолжили наступать на Купянском направлении, но не продвинулись.

27 и 28 мая войска РФ наступали к северу от Купянска в районе Строевки и Дорошевки, а также в направлении Довгенького.

28 мая российские захватчики наступали в направлении Боровой, но не продвинулись. Войска РФ атаковали возле Загрызово, Зеленого Гая, Надежды, Копанки, Грековки и наступали на Ольговку 27 и 28 мая.

28 мая российские оккупанты наступали на Лиманском направлении, но успеха не имели. Войска РФ атаковали в районе Редкодубов, наступали на Новый Мир, Карповку и Зеленую Долину, возле Новомихайловки, Колодезей, Катериновки, Ямполевки и в районе Серебрянского лесничества 27 и 28 мая.

Операция РФ №3 - Донецкая область

27 и 28 мая российские оккупанты продолжали наступательные действия на Северском направлении, но продвинуться не смогли. 27 и 28 мая войска РФ атаковали в районе Григорьевки, Белогоровки и Верхнекаменского.

Российские захватчики недавно продвинулись в направлении Часового Яра. Как показывают опубликованные 27 мая геолокационные кадры, войска РФ продвинулись по улице Днепровской в центре Часового Яра.

27 и 28 мая российские захватчики атаковали возле самого Часового Яра, в районе Орехово-Васильевки, в направлении Маркового, Предтечино и Белой Горы.

Российские оккупанты недавно продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 27 и 28 мая, показывают, что войска РФ продвинулись на север от Дружбы (к востоку от Торецка) и к западной части Яблоновки (к северо-западу от Торецка).

Российские захватчики атаковали под самим Торецком, возле Дружбы, Делиевки, Зари и наступали на Александро-Калиново, возле Яблоневки, а также н.п. Попов Яр, Полтавка и Русин Яр 27 и 28 мая.

Российские оккупанты продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры от 27 мая показывают, что войска РФ немного продвинулись на северо-запад от Елизаветовки (к востоку от Покровска).

Войска РФ атаковали в районе Миролюбовки, Малиновки, Мирного и Елизаветовки, вблизи Лисовки, Даченского, Зверево, Котлино и Удачного 27 и 28 мая.

Представитель украинской бригады, действующей на Покровском направлении, сообщил, что ВСУ недавно отбили российский штурм в составе около 30 мотоциклов.

Командир украинского батальона, который действует на Покровском направлении, сообщил 28 мая, что россияне усилили использование беспилотников FPV, и что операторы БПЛА врага иногда находятся на 15-20 километрах за линией фронта.

Российский блогер заявил, что путинские войска, которые действуют на Покровском направлении, разворачивают небольшие мобильные группы на гражданских автомобилях и багги для сбивания украинских беспилотников из стрелкового оружия.

28 мая российские захватчики продолжали наступление на Новопавловском направлении, но не продвинулись. Войска РФ атаковали в районе Новониколаевки, Новосергиевки, в направлении Муравки, возле Котляровки, Троицкого, Орехового и Богдановки 27 и 28 мая.

28 мая российские оккупанты продолжали наступательные действия на Кураховском направлении, но продвинуться не смогли. 26 и 27 мая войска РФ атаковали в районе Константинополя, Богатыря, Андреевки и Алексеевки. Российский блогер утверждал, что ВСУ контратаковали возле Богатыря.

Недавно российские оккупанты продвинулись в направлении Большой Новоселки. Геолокационные кадры, опубликованные 28 мая, показывают, как войска РФ поднимают триколор в центре Зеленого Поля (к западу от Великой Новоселки), что может указывать не то, что они оккупировали поселок.

Войска РФ атаковали вблизи Свободного Поля, Комара, Бурлацкого, Шевченко, Веселого и в направлении Воскресенки, возле Зеленого Поля и Новополя 27 и 28 мая. Российские "военкоры" утверждали, что ВСУ контратаковали вблизи Комаров, Зеленого Поля и Новополя.

"Южная ось"

28 мая российские оккупанты продолжали наступательные действия на Запорожском направлении, но продвинуться не смогли.

Войска РФ атаковали в районе Степного, Щербаков, Малых Щербак и в направлении Новоандреевки, а также возле Новоданиловки и Работино 27 и 28 мая. 28 мая российский блогер заявил, что ВСУ контратаковали вблизи Щербаков и Малых Щербаков.

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали о наземных действиях на Херсонском направлении 28 мая.

Ситуация на фронте

Напомним, в вечернем отчете Генерального штаба ВСУ 28 мая сообщалось, что с начала суток на фронте произошло уже 197 боев. Поэтому количество вражеских штурмов и атак возросло по сравнению с сутками ранее, когда за аналогичный период их было 166.

Также в военном командовании проинформировали, что "самыми горячими" направлениями стали Покровское и Курское.

Как рассказал вчера представитель ГПСУ Андрей Демченко, Россия применяет на Сумском направлении войска, которые перебрасывала в Курскую область, и что пограничники не фиксируют движение колонн техники врага к границе.