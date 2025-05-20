ua en ru
Вт, 20 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украина перехватила приказ россиянам применить химическое оружие на фронте

Вторник 20 мая 2025 20:49
UA EN RU
Украина перехватила приказ россиянам применить химическое оружие на фронте Иллюстративное фото: Украина перехватила приказ россиянам применить химическое оружие (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская армия продолжает применять на фронте против украинских военных запрещенное химическое оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват украинской разведки.

В перехваченном украинскими разведчиками разговоре командир оккупационной армии приказывает атаковать позиции украинских войск запрещенным гуманитарным правом химическим оружием.

"Зажигалку" бесполезно нести, она не загорится. Если химия нормальная, можно химию попробовать. Нет, несите ВОГ (выстрел осколочный гранатометный - ред.). Или два ВОГа", - говорит россиянин.

Россияне используют химическое оружие на фронте

Недавно мы сообщали, что Совет ЕС подготовил новый санкционный регламент, в котором Россию впервые официально обвиняют в использовании слезоточивого газа CS на фронте в Украине как метода ведения войны.

В пояснительной части документа европейские чиновники ссылаются на доклады Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которые были опубликованы по запросу украинской стороны в ноябре 2024 года и в феврале 2025 года.

Ранее ГУР сообщало, что россияне системно используют на фронте химикаты. В частности, в Запорожской области все чаще фиксируются случаи применения врагом боеприпасов с ядовитым газом.

Кроме того, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) обнародовала отчет, подтверждающий обнаружение ядовитого вещества в образцах, собранных в зоне боевых действий в Днепропетровской области.

В этих отчетах анализируются случаи использования газа вблизи сел Марьевка и Ильинка в 2024 году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГУР Химическое оружие Война в Украине
NEWS
У Трампа ответили, почему тот не вводит новые санкции против России
У Трампа ответили, почему тот не вводит новые санкции против России
DAILY
Эта война завершится поражением России — поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Эта война завершится поражением России — поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич