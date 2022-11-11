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Российские оккупанты начали эвакуацию коллаборантов из Новой Каховки

Фото: Российские оккупанты начали эвакуацию коллаборантов из Новой Каховки (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 11 ноября, коллаборанты в Новой Каховке (Херсонская область) планируют эвакуироваться из города в сторону Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Центра национального сопротивления Украины.

"Российские оккупанты начали вывозить коллаборантов и их семьи из оккупированной Новой Каховки на Херсонщине, которая расположена напротив Берислава", - говорится в сообщении.

Центр сообщает, что работникам оккупационной администрации сообщили, что в субботу они с семьями будут эвакуированы из города в сторону Арабатской стрелки.

"Эвакуировать планируют семьи и самих работников "Управления труда и социальной политики" Новокаховской оккупационной администрации", – добавили в ЦНС.

Как отмечается, оккупанты уже выделили на это два автобуса.

Напомним, что украинские военные уже заходят в Херсон. Отметим, что город был оккупирован со 2 марта 2022 года.

Кроме того, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в Херсон вошли специальные подразделения.

Тем временем украинская разведка призывает захватчиков, которых российское командование покинуло в Херсоне, сдаваться в плен. А те, кто будет сопротивляться, будут уничтожены.

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Российская ФедерацияХерсонская областьНовая КаховкаВойна в Украине