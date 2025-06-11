Российские оккупанты блокируют работу экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС, - Госатомрегулирование

Председатель Госатомрегулирования Олег Кориков во время заседания Совета управляющих Агентства в Вене заявил, что представителям МАГАТЭ ограничивают доступ к критическому оборудованию и системам станции, блокируют ротации, а также запрещают экспертам напрямую общаться с украинским персоналом на площадке.

Доступы предоставляют только заранее, что дает оккупантам возможность скрывать реальное положение дел.

"Присутствие МАГАТЭ не мешает российским оккупантам принимать безответственные и непредсказуемые решения, которые вредят ядерной и радиационной безопасности на ЗАЭС. Работа команды МАГАТЭ на ЗАЭС ограничена и находится под влиянием российских оккупантов", - подчеркнул Кориков.

Он напомнил, что РФ нарушает ряд резолюций Генеральной конференции и Совета управляющих МАГАТЭ, что подрывает авторитет международных структур и требует жесткой реакции со стороны Агентства.

Кориков отметил, что возвращение безопасности на ЗАЭС возможно только через ее деоккупацию, вывод всех военных и несанкционированного персонала и возвращение полного контроля над станцией украинским органам согласно лицензиям Госатомрегулирования.