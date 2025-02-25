Российские морпехи боятся отправки в Курскую область из-за огромных потерь, - "АТЕШ"

Военнослужащие 810-й бригады морской пехоты РФ массово пытаются перевестись в другие подразделения. Они хотят избежать отправки в Курскую область, где российские войска несут огромные потери.

"Слухи о том, что шансов вернуться оттуда живыми практически нет, только усиливают панику среди личного состава", - отметили в "АТЕШ".

По данным движения, некоторые из этих военных уже вступили в "АТЕШ" и передают ценную информацию. В частности относительно командования части, о котором военнослужащие отзываются крайне нелестно. Ведь командование наплевательски относится к подчиненным, принуждает к штурмам и сеет страх перед саботажем среди своих же солдат

"Детали раскрывать не будем, но значительная часть бойцов 810-й ОБрМП уже готовит "сюрпризы" для командования, которые они намерены преподнести в ближайшее время. Мы ждем новостей от наших друзей и настоятельно рекомендуем другим держаться подальше от своих командиров - скоро им будет не до вас", - сказано в сообщении.