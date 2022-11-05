Российские врачи не в состоянии спасать своих военных. Раненых свозят в Мелитополь, - Федоров

Раненых захватчиков свозят во временно оккупированный Мелитополь Запорожской области, но там не хватает врачей, поэтому россияне стягивают туда своих медиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"В медицинских подразделениях кафиров не хватает квалифицированного персонала, в том числе врачей-хирургов. Их медперсонал не способен предоставить качественную медицинскую помощь", написал Федоров.

Сообщается, что, по данным Генештаба, 3 ноября в Мелитополь привезли около 80 раненых росармейцев. Но украинских врачей не хватает, так что в Мелитополь завезли и российских медиков, которые "пьют и развлекаются".

"Оккупанты в очередной раз провоцируют гуманитарную катастрофу и ставят под удар мирных жителей. Мелитополь ждет деоккупацию!", - добавил мэр.