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Российские врачи не в состоянии спасать своих военных. Раненых свозят в Мелитополь, - Федоров

Фото: российские войска в Мелитополе (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Раненых захватчиков свозят во временно оккупированный Мелитополь Запорожской области, но там не хватает врачей, поэтому россияне стягивают туда своих медиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"В медицинских подразделениях кафиров не хватает квалифицированного персонала, в том числе врачей-хирургов. Их медперсонал не способен предоставить качественную медицинскую помощь", написал Федоров.

Сообщается, что, по данным Генештаба, 3 ноября в Мелитополь привезли около 80 раненых росармейцев. Но украинских врачей не хватает, так что в Мелитополь завезли и российских медиков, которые "пьют и развлекаются".

"Оккупанты в очередной раз провоцируют гуманитарную катастрофу и ставят под удар мирных жителей. Мелитополь ждет деоккупацию!", - добавил мэр.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что военные РФ создали комиссию, которая проводит перепись государственных, коммунальных, частных предприятий, домов, квартир и авто.

Также раньше мы писали, что 3 ноября под Мелитополем в районе железнодорожного моста, который россияне используют для переброски техники, прогремели взрывы.

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МелитопольокупантиЗапорожская область