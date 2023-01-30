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Российские хакеры совершили кибератаку на больницы Нидерландов

Фото: Российские хакеры совершили кибератаку на больницы Нидерландов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские хакеры совершили кибератаки на десятки больниц в Нидерландах. За атакой стоит группа Killnet, которая сотрудничает с другими хакерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

"Это атака группы Killnet в сотрудничестве с другими злоумышленниками", - сообщил представитель партнерства больниц по цифровой безопасности Z-Cert.

Он добавил, что в настоящее время сайт больницы в Гронингене регулярно не работает из-за DDOS-атак, которые идут волнами.

Издание отмечает, что хакерская группа Killnet опубликовала список зарубежных больниц, на которые совершит кибератаки. На данный момент сайт больниц Нидерландов - единственный из этого списка, который действительно пострадал. Помимо нидерландских больниц, в список попали медицинские учреждения в скандинавских странах, Польше, США, Великобритании и Германии.

Всего в список вошла 31 голландская больница. Атака на сайт медучреждения касается только сайта для внешнего мира. Электронная карта пациента и веб-сайт, на котором пациенты могут получить доступ к информации из своих карт, не были затронуты.

"Все очень просто. Мы разрушаем медицинские учреждения в этих странах за поддержку нацистов в Украине", - говорится в заявлении российских хакеров.

Напомним, ранее в канадской разведке предупредили, что спецслужбы России через связанных с ними хакеров готовятся совершить крупную кибератаку на партнеров Украины.

Ранее хакеры из России атаковали официальные органы и инфраструктуру Германии после решения о передаче Украине танков Leopard-2.

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КибератакаРоссийская Федерация