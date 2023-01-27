Российские хакеры пытались проникнуть в компьютерные сети домов украинцев, - СБУ

Сообщается, что через Wi-Fi-сеть многоквартирных домов хакеры хотели дистанционно подключиться к системе видеонаблюдения за территорией жилых комплексов и близлежащих автомобильных дорог. Они планировали иметь скрытый канал для сбора данных о ситуации в городе.

Россиян также интересовали данные об адресах проживания украинских правоохранителей и возможном перемещении военной техники.

Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили попытку россиян проводить разведывательно-подрывную деятельность в приграничном регионе.

Известно, что к кибератаке причастна подконтрольная спецслужбам РФ хакерская группировка, специализирующаяся на взломах электронных систем инфраструктурных объектов.

СБУ предупреждает, что такие атаки могут случаться и в будущем, поэтому призывает украинцев быть внимательными, больше внимания уделять защищенности своих компьютерных сетей, использовать для этого сложные пароли и периодически изменять их.

На основании собранных фактов открыто уголовное производство по ст. 361 Уголовного кодекса (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей).

Напомним, ранее в Госспецсвязи сообщали, что все хакеры, которые работают против Украины, являются подконтрольными России военными преступниками.

Между тем французский генерал отметил, что Украине удалось совершить "настоящую революцию" в своей киберзащите на фоне атак России.

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