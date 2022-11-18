В российской "элите" есть понимание поражения в войне после отступления из Херсона, - "Медуза"

Отступление из Херсона стало очень болезненным событием для российских "элит". В Кремле пока настроены более оптимистично.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание " Медуза ".

Собеседник, близкий к предпринимателям из "ближнего круга" Владимира Путина, высказался жестко: "Пошло понимание - настоящую войну мы проиграли. Люди начинают думать о том, как жить дальше, какое место в будущем хотели бы занять, какую ставку сделать, на чем играть".

В политическом блоке администрации президента РФ настроены чуть более оптимистично. Один из собеседников "Медузы" пояснил: в Кремле по-прежнему надеются, что на Западе "развалится консенсус в поддержку Украины" из-за необходимости в дешевых энергоносителях.

Еще одна надежда Кремля, по информации источников - резкое изменение политической ситуации в самой Украине и отставка Владимира Зеленского. На чем основано ожидание таких событий, неизвестно отмечает издание.

Кроме того, в Кремле верят, что через несколько месяцев российская армия станет более боеспособна из-за мобилизации и сможет переломить ситуацию на фронте.

Вместе с тем, по словам собеседников "Медузы", в АП заметили, что в отличие от "элит" на настроении большинства россиян отступление из Херсона никак не сказалось. По его словам, общество почти не замечает этого, это ему не интересно. Присоединение Херсона не успели "продвинуть" в пропаганде.

Собеседник в одном из региональных отделений "Единой России" резюмировал: "Случившееся в Херсоне воспринимается как позор и следствие бардака в государстве, вроде бы и подозревали о нем, но не до такой степени".

Еще один региональный чиновник признался, что в его кругу "начало возникать ощущение чужой войны".