ua ru
Пт, 18 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В российской "элите" есть понимание поражения в войне после отступления из Херсона, - "Медуза"

Новина українською →
Украина, Пятница 18 ноября 2022 09:49
В российской "элите" есть понимание поражения в войне после отступления из Херсона, - "Медуза" Фото: близкие к Кремлю элиты говорят о поражении в войне (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Отступление из Херсона стало очень болезненным событием для российских "элит". В Кремле пока настроены более оптимистично.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Медуза".

Собеседник, близкий к предпринимателям из "ближнего круга" Владимира Путина, высказался жестко: "Пошло понимание - настоящую войну мы проиграли. Люди начинают думать о том, как жить дальше, какое место в будущем хотели бы занять, какую ставку сделать, на чем играть".

В политическом блоке администрации президента РФ настроены чуть более оптимистично. Один из собеседников "Медузы" пояснил: в Кремле по-прежнему надеются, что на Западе "развалится консенсус в поддержку Украины" из-за необходимости в дешевых энергоносителях.

Еще одна надежда Кремля, по информации источников - резкое изменение политической ситуации в самой Украине и отставка Владимира Зеленского. На чем основано ожидание таких событий, неизвестно отмечает издание.

Кроме того, в Кремле верят, что через несколько месяцев российская армия станет более боеспособна из-за мобилизации и сможет переломить ситуацию на фронте.

Вместе с тем, по словам собеседников "Медузы", в АП заметили, что в отличие от "элит" на настроении большинства россиян отступление из Херсона никак не сказалось. По его словам, общество почти не замечает этого, это ему не интересно. Присоединение Херсона не успели "продвинуть" в пропаганде.

Собеседник в одном из региональных отделений "Единой России" резюмировал: "Случившееся в Херсоне воспринимается как позор и следствие бардака в государстве, вроде бы и подозревали о нем, но не до такой степени".

Еще один региональный чиновник признался, что в его кругу "начало возникать ощущение чужой войны".

Ранее издание "Медуза" сообщало, что руководитель армии наемников Евгений Пригожин размышляет о создании на территории России некого "консервативного движения", которое в дальнейшем может превратиться в политическую партию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кремль Война России против Украины
NEWS
ВСУ ликвидировали еще 350 оккупантов и уничтожили немало техники: новые потери РФ
ВСУ ликвидировали еще 350 оккупантов и уничтожили немало техники: новые потери РФ
DAILY
Почему переговоры Украины с Россией пока невозможны и что об этом думают на Западе
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Почему переговоры Украины с Россией пока невозможны и что об этом думают на Западе