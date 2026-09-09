Российские дроны атаковали Reeva и Idelia в Белой Церкви, заводы остановили работу

В результате российской атаки дронами 8 сентября существенные разрушения подверглись заводам компаний ТМ "Idelia" и REEVA Ukraine в Белой Церкви. Из-за повреждений производственных и складских помещений предприятия временно приостановили работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальные Facebook-страницы Reeva Ukraine и Idelia .

Атака на REEVA Ukraine

В результате прямого попадания вражеского дрона 8 сентября была существенно повреждена производственная и складская инфраструктура предприятия.

Специалисты оценивают масштаб разрушений и ликвидируют последствия обстрела.

На предприятии заверили, что в результате инцидента никто не пострадал.

"К счастью, все наши сотрудники цели", - сообщили в компании.

Работа предприятия и ситуация с продукцией

Из-за разрушения компания временно не может производить производство и отгрузку товаров. В то же время, команда уже работает над тем, чтобы обеспечить наличие продукции на полках магазинов.

В Reeva подчеркнули, что прилагают все усилия для сохранения рабочих мест сотрудников и скорейшего возобновления деятельности.

Атака на Idelia

Также в Белой Церкви в результате прямого попадания вражеского дрона серьезно пострадала производственная и складская инфраструктура завода Idelia. Среди сотрудников предприятия никто не пострадал.

Сейчас на объекте продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела, а специалисты оценивают масштаб нанесенного ущерба.

Отгрузка продукции

Из-за разрушения компания временно не может производить и отгружать продукцию. В то же время, команда уже работает над тем, чтобы обеспечить ее наличие на полках магазинов.

Руководство отмечает, что прилагает все усилия для сохранения рабочих мест и возобновления деятельности в кратчайшие сроки.