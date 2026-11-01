Российские дроны атаковали Буковину: в Черновцах вспыхнул пожар, есть пострадавший
Черновцы подверглись вражеской атаке беспилотниками, в результате чего повреждено гражданское здание и ранен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Черновицкой областной военной администрации Руслана Осипенко.
1 ноября враг атаковал Буковину тремя беспилотниками.
Два из них попали по городу, повредив административное гражданское помещение.
В результате попадания пострадал 67-летний мужчина, получивший осколочные ранения.
Ему предоставили первую помощь и госпитализировали.
На месте падения обломков разгорелся пожар, там работают экстренные службы.
Еще один беспилотник уничтожили мобильные огневые группы вблизи Черновцов. На той локации разрушений, жертв или пострадавших не зафиксировано.
Напомним, 1 ноября российские оккупанты нанесли очередную атаку беспилотниками по регионам Украины.
В частности, утром 1 ноября россияне атаковали дронами общины вблизи Львова, в результате чего повреждения получили жилые дома, автомобили и складское помещение.
Кроме того, в Воздушных силах сообщили, что украинцы могут самостоятельно отслеживать движение дронов во время массированных атак в приложении "Воздушная тревога", однако приложение не отражает направление и движение баллистических ракет.