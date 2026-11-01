Российские дроны атаковали Буковину: в Черновцах вспыхнул пожар, есть пострадавший

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Черновцы подверглись вражеской атаке беспилотниками, в результате чего повреждено гражданское здание и ранен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Черновицкой областной военной администрации Руслана Осипенко.

1 ноября враг атаковал Буковину тремя беспилотниками. Два из них попали по городу, повредив административное гражданское помещение. В результате попадания пострадал 67-летний мужчина, получивший осколочные ранения. Ему предоставили первую помощь и госпитализировали. На месте падения обломков разгорелся пожар, там работают экстренные службы. Еще один беспилотник уничтожили мобильные огневые группы вблизи Черновцов. На той локации разрушений, жертв или пострадавших не зафиксировано.