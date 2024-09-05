Российские ДРГ уже не так активны в приграничных районах, в бой не вступают, - ГПСУ

Российские диверсионные группы снизили активность на приграничных территориях Украины. Диверсанты в бой не вступают, но пытаются минировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, пограничники фиксируют уменьшение активности ДРГ, в том числе в Сумской области. Но полностью от диверсионной деятельности противник не отказался. Это наблюдается периодически в Черниговской области.

"Если раньше диверсионно-разведывательные группы, в том числе пытались вступать в бой с украинскими защитниками или захватить какие-то позиции, то сейчас диверсионная деятельность больше проявляется в том, что именно минирование местности", - сказал спикер.

Демченко добавил, что украинские защитники активно противодействуют российским диверсантам. Военные используют дроны, технические средства контроля за местностью, чтобы вовремя найти ДРГ и не позволять им совершать какие-либо действия на территории Украины.

Как отметил спикер ГПСУ, активность вражеских ДРГ уменьшилась из-за действий украинских военных в приграничных районах.