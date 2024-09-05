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Російські ДРГ вже не такі активні у прикордонних районах, у бій не вступають, - ДПСУ

Чернігів, Четвер 05 вересня 2024 09:26
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Російські ДРГ вже не такі активні у прикордонних районах, у бій не вступають, - ДПСУ Фото: речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко (mediacenter org ua)
Автор: Наталія Юрченко

Російські диверсійні групи зменшили активність на прикордонних територіях України. Диверсанти у бій не вступають, але намагаються мінувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

За його словами, прикордонники фіксують зменшення активності ДРГ, зокрема у Сумській області. Але повністю від диверсійної діяльності ворог не відмовився. Це спостерігається періодично у Чернігівській області.

"Якщо раніше диверсійно-розвідувальні групи, у тому числі намагалися вступати у бій з українськими захисниками або захопити якісь позиції, то зараз диверсійна діяльність більше проявляється у тому, що саме мінування місцевості", - сказав речник.

Демченко додав, що українські захисники активно протидіють російським диверсантам. Військові використовують дрони, технічні засоби контролю за місцевістю, щоб вчасно викривати ДРГ і не дозволяти їм чинити будь-які дії на території України.

Як зазначив речник ДПСУ, активність ворожих ДРГ зменшилася через дії українських військових у прикордонних районах.

Курська операція

Нагадаємо, що майже місяць триває наступальна операція України у прикордонних районах Курської області Росії. Силам оборони вдалося взяти під контроль понад 100 населених пунктів. На цих територіях була утворена військова комендатура. У ЗСУ розповіли, для чого вона потрібна.

Як раніше пояснював президент України Володимир Зеленський, Курська операція ЗСУ дозволила відігнати загрозу для північних областей України. Він також зазначав, що Україна планує утримувати захоплену територію, доки російського диктатора Володимира Путіна не змусять сісти за стіл переговорів.

Більше про те, чому Курська операція ЗСУ "затихла" - у нашому матеріалі.

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