Российские добровольцы обратились к Путину и назвали условие для переговоров

Представители добровольческих подразделений отметили, что в приграничных регионах РФ несколько дней продолжаются боевые действия, однако Кремль пытается блокировать эвакуацию местных жителей, в частности из-за намерения не "омрачать" картинку о процессе псевдовыборов.

"Владимир Путин, весь мир уже несколько дней наблюдает, как российский город Белгород, Белгородская и Курская область превратились в зону активных боевых действий. В то же время поставленная тобой администрация, несмотря на неоднократные наши призывы, препятствует эвакуации гражданского населения", - говорится в заявлении.

Добровольцы подчеркивают, что из-за этого исключительно из-за амбиций главы Кремля "продолжают страдать и гибнуть мирные люди".

"Мы призываем тебя прекратить этот цирк, подумать о судьбах ни в чем не повинных россиян и разрешить эвакуацию гражданских из зоны боевых действий. Твои выборы давно уже превратились в полный фарс. Прекрати загонять простых людей для участия в твоем спектакле на избирательные участки под бомбы и артиллерийские обстрелы", - передают в РДК, ЛСР и Сибирском батальоне.

Бойцы обращают внимание, что Путин давно утратил свою легитимность, а "при нынешних обстоятельствах исчезла даже видимость избирательного процесса".

"Всем очевидно, что России нужны немедленные и коренные изменения", - отмечается в совместном заявлении.

По мнению добровольцев, в РФ давно назрела необходимость "глубокой трансформации отношений власти с народом, откровенного разговора о новых справедливых общественных правилах".

"Если ты готов обсуждать будущее нашей страны без диктатуры и авторитаризма - мы со своей стороны готовы к такому разговору. Если у тебя сохранились мужество и ответственность - выходи с нами на связь удобным для тебя способом", - говорится в обращении.

Рейд добровольцев в Россию

Напомним, 12 марта произошел прорыв границы РФ добровольцами легиона "Свобода России", РДК, "Сибирский батальон", воюющих на стороне Украины. Эти добровольческие батальоны зашли с территории Украины в Курске и Белгородской области. Позже воины взяли под контроль деревню Теткино Курской области РФ.

Утром 14 марта жители Белгорода жаловались на "прилеты", а российские СМИ утверждали о якобы прорыве ДРГ в Белгородской области. Также о тяжелых боях сообщали в селе Козинка.

15 марта российские добровольцы обратились со срочным сообщением и анонсировали массированный удар по военным объектам в городе Белгород и призвали местных жителей немедленно пройти в укрытие и не выходить на улицу до окончания атаки. Сегодня, 16 марта, бойцы из легиона "Свобода России" и "Сибирского" батальона предупредили о намерении нанести массированный удар по военным целям в Белгороде, и снова просили местных жителей находиться в укрытиях.

Более подробно о боях во время "выборов Путина" и как сегодня проходит рейд в Белгородской и Курской областях, - читайте в материале РБК-Украина.