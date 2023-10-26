Российские диверсанты постоянно пытаются пройти через границу, однако их останавливают, - ГПСУ

Он отметил, что в последнее время наибольшую активность россиян фиксируют в направлении Сумской области.

"Довольно часто диверсанты пытаются зайти на территорию Украины, однако по территории нашего государства они многое пройти не могут. Наши воины их обнаруживают, сразу открывают огонь. И в дальнейшем такие группы отходят за линию госграницы", - рассказал Демченко.

В такие места, по его словам, сразу же направляют украинские противодиверсионные отряды, а также по врагам работают минометы и артиллерия.

ДРГ же могут быть разными - от небольших групп до 10 человек. Спекрт задач тоже отличается: от проведения диверсий до разоблачения позиций ВСУ с целью дальнейших атак и обстрелов.

ДРГ на границе

12 октября ДРГ оккупантов пыталась прорваться через границу Украины в Сумской области и попасть на объект критической инфраструктуры. Получив отпор, россияне отошли с потерями. ВРГ состояло из восьми человек.

До этого, 11 октября, в Центре национального сопротивления предупреждали, что спецподразделения главного управления Генштаба ВС РФ прибыли в Белгородскую область для организации диверсий на территории Украины со стороны Сумской области.

Кроме этого, ВСУ пройдут границы на севере Украины, готовясь к возможному наступлению с Беларусью.

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