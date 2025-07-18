Российские диверсанты пытались прорваться в Покровск, но их уничтожили, - Сырский

Генерал рассказал, что доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому об оперативной ситуации на фронте. Главное внимание было уделено Покровскому и Новопавловскому направлениям. Там украинские защитники мужественно сдерживают врага.

"Противник продолжает задействовать тактику малых пехотных групп, но он бессилен в попытках завоевать Покровск. Сегодня в город пыталась пробиться вражеская ДРГ, но была разоблачена и уничтожена украинскими защитниками. Наш Покровск продолжает стойко держать оборону", - подчеркнул Сырский.

Также он вместе с министром обороны Денисом Шмыгалем доложил о запросах украинских воинов на поставку вооружения, в том числе для дальнобойных ударов по территории врага.