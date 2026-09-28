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Российские дистрайки стали более продуманными: какие цели РФ может выбрать следующими

08:54 28.09.2026 Пн
3 мин
aimg Мария Науменко aimg Милан Лелич
Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)

Россияне меняют подход к дальнобойным ударам по Украине. Среди возможных целей называют мосты, логистику и экономические объекты.

Один из источников РБК-Украина предполагает, что среди объектов, которые еще могут стать целями российских ударов, остаются киевские мосты и правительственный квартал.

"Но по ним, наверное, ударят только в случае какого-то шага с нашей стороны – например, удара по Кремлю или повторения условной "Паутины"", - заявил собеседник.

В то же время, источник считает, что после этого в России фактически останется немного вариантов для дальнейшего повышения уровня эскалации без перехода к ядерному уровню.

Однако другой источник РБК-Украина в окружении президента Владимира Зеленского считает, что такую логику не следует воспринимать как четкую последовательность будущих атак.

Россия постепенно расширяет список целей

По его словам, с начала года российские удары были направлены на разные элементы украинской логистики. Речь идет, в частности, о железной дороге, "Новой почте", отдельных мостах и портах.

После этого россияне начали бить по объектам, связанным с водоснабжением, в том числе водозаборам.

Следующим направлением стали склады и большая логистика. Позже, как отметил собеседник, российские удары начали охватывать экономику в целом, а также дата-центры.

По его словам, такая последовательность может свидетельствовать об изменении подхода к планированию дипстрайков.

Собеседник РБК-Украина предположил, что в России мог измениться человек или команда, отвечающая за планирование дальнобойных атак. По его мнению, удары стали более продуманными.

В то же время, источник подчеркнул, что это не означает существования четкого списка целей или фиксированной последовательности, по которой Россия будет их атаковать.

"Есть разные сигналы, что на этот раз может быть атаковано то и то. Но нет какой-то "шкалы ударов"", - пояснил собеседник.

В качестве примера он приводит мосты. Потенциальной целью может быть и не только инфраструктура в Киеве, но и другие мосты по Украине. При этом их атака не обязательно должна быть ответом на какое-либо конкретное событие.

"Если взять мосты - то речь не только о Киеве, это может быть в любое время, но не в плане "после чего-то"", - отметил источник.

Утром 28 сентября российские дроны атаковали Киев. Попадание зафиксировали в Оболонском и Шевченковском районах.

В Оболонском районе повреждены АЗС, обломки повлекли за собой пожар. В Шевченковском районе повреждено офисное здание.

Кроме того, ночью российские войска ударили КАБами по Киевскому и Салтовскому районам Харькова.

В результате атаки пострадали 22 человека, среди них восемь детей. Двое детей госпитализированы, остальным оказана помощь на месте.

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