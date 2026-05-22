Российские АЗС продают топливо по убыточным ценам: аналитики прогнозируют только ухудшение

03:55 22.05.2026 Пт
Самая популярная марка бензина в РФ торгуется с убытком
Продажа бензина внутри РФ превратилась в убыточный бизнес. - операторы АЗС теряют в среднем 84 копейки на каждом литре АИ-92, самой популярной марки топлива в стране.

Насчет других марок бензина, АИ-95 приносит символические 47 копеек прибыли с литра, что при нынешней инфляции и стоимости кредитов является экономическим эквивалентом нуля.

Как пишут в СВР, причин на это несколько, и все они структурные.

"В погоне за валютной выручкой Кремль стимулирует экспорт нефтепродуктов, искусственно ограничивая предложение на внутреннем рынке. Железные дороги перегружены военными грузами - цистерны с топливом задерживаются, тарифы на перевозки растут, маржа исчезает.

НПЗ без западных присадок и запчастей закладывают санкционные риски в оптовую цену, которую розница не может полностью переложить на потребителя из-за административных ограничений", - говорится в пресс-службе внешней разведки.

Известно, что единственный сектор топлива, который пока держится, это дизельное топливо с прибылью 3,68 рубля за литр. Но и этот показатель под давлением, говорят в службе разведки, поскольку армия РФ потребляет дизель в промышленных объемах.

"К концу 2026 года аналитики ожидают волну банкротств независимых сетей АЗС и неизбежный двузначный рост цен. Кремль стоит перед выбором без выбора: поднять цены на бензин и получить социальное напряжение или продолжать обескровливать отрасль и двигаться к физическому дефициту на заправках", - пишут в разведке.

Как известно, в целом во всем мире цены на бензин значительно подскочили, что обусловлено блокированием Ираном Ормузского пролива, через который проходила львиная доля грузов с нефтью.

Не обошло подорожание и Украину. Как РБК-Украина писало, за сутки бензин на АЗС подорожал на сумму от 50 копеек до 1 гривны.

