Российские атаки мешают соблюдению графиков отключений света, - "Укрэнерго"
В результате вражеских атак энергетики вынуждены постоянно ремонтировать поврежденное оккупантами оборудование, что не всегда позволяет соблюдать опубликованные графики отключений света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.
Кудрицкий сообщил, что атаки врага не всегда позволяют ежеминутно соблюдать опубликованные графики, а постоянные ремонтные работы могут создавать дополнительные трудности с их соблюдением.
В свою очередь, глава комитета по энергетике Андрей Герус добавил, что реальная причина применения графиков отключений - ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры. Он подчеркнул, что энергетики делают все возможное, чтобы у украинцев была электроэнергия, в том числе рискуют жизнью.
"Мы должны понимать цену каждого киловата электроэнергии", - подчеркнул Герус.
Напомним, Государственная инспекция энергетического надзора установила, что облэнерго прилагают максимум усилий, чтобы распределение дефицитной электроэнергии между всеми потребителями было справедливым.
Напомним, РБК-Украина писала о том, что в Херсоне в результате ночных обстрелов был поврежден железнодорожный вокзал.
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