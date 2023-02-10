Российские атаки мешают соблюдению графиков отключений света, - "Укрэнерго"

В результате вражеских атак энергетики вынуждены постоянно ремонтировать поврежденное оккупантами оборудование, что не всегда позволяет соблюдать опубликованные графики отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

Кудрицкий сообщил, что атаки врага не всегда позволяют ежеминутно соблюдать опубликованные графики, а постоянные ремонтные работы могут создавать дополнительные трудности с их соблюдением.

В свою очередь, глава комитета по энергетике Андрей Герус добавил, что реальная причина применения графиков отключений - ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры. Он подчеркнул, что энергетики делают все возможное, чтобы у украинцев была электроэнергия, в том числе рискуют жизнью.

"Мы должны понимать цену каждого киловата электроэнергии", - подчеркнул Герус.

Напомним, Государственная инспекция энергетического надзора установила, что облэнерго прилагают максимум усилий, чтобы распределение дефицитной электроэнергии между всеми потребителями было справедливым.