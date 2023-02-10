В Херсоне поврежден железнодорожный вокзал из-за ночного обстрела

Российские оккупанты ночью обстреляли Херсон, в результате чего было повреждено помещение железнодорожного вокзала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонский городской совет .

Сообщается, что в здании выбиты окна. При этом травмированных людей нет.

РБК-Украина сообщало, что россияне ночью 10 февраля обстреливали побережье Херсона. "Прилеты" слышали и в Олешках.

Отметим, что 9 февраля оккупанты ударили по пятиэтажке в Херсоне, из-за чего возник пожар.

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