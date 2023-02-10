ua ru
Пт, 10 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Херсоне поврежден железнодорожный вокзал из-за ночного обстрела

Новина українською →
Херсон, Пятница 10 февраля 2023 09:57
В Херсоне поврежден железнодорожный вокзал из-за ночного обстрела Фото: в Херсоне поврежден железнодорожный вокзал из-за ночного обстрела (t.me/kherson_miskrada)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты ночью обстреляли Херсон, в результате чего было повреждено помещение железнодорожного вокзала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонский городской совет.

Сообщается, что в здании выбиты окна. При этом травмированных людей нет.

РБК-Украина сообщало, что россияне ночью 10 февраля обстреливали побережье Херсона. "Прилеты" слышали и в Олешках.

Отметим, что 9 февраля оккупанты ударили по пятиэтажке в Херсоне, из-за чего возник пожар.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Война России против Украины
NEWS
Резников заявил об угрозе наступления россиян на юго-востоке
Резников заявил об угрозе наступления россиян на юго-востоке
DAILY
Федор Вениславский: Вероятность того, что закончим войну к лету – это чрезмерный оптимизм
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Федор Вениславский: Вероятность того, что закончим войну к лету – это чрезмерный оптимизм