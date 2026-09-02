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Российские атаки почти остановили экспорт через порты Большой Одессы, - The Telegraph

13:05 02.09.2026 Ср
2 мин
Как пишет издание, нужна помощь международных партнеров, поскольку поток судов через Одессу упал в 7-8 раз и просел на 75%
aimg Сергей Новиков
Экспорт через порты Большой Одессы почти остановлен из-за обстрелов России (фото: Getty Images)

Российские удары по гражданскому судоходству и портовой инфраструктуре резко сократили работу портов Одессы, Черноморска и Южного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

По данным СМИ, из-за роста рисков судовладельцы отказываются заходить в украинские порты: это уже привело к резкому падению экспорта и может стоить Украине до 1,5% ВВП до конца года.

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По словам президента Украинской портовой ассоциации Дмитрия Баринова, в период с 20 июля по 20 августа через порт Одессы в среднем проходило только одно судно в сутки, тогда как раньше - семь-восемь.

Изменился и характер перевозок: судовладельцы, которые соглашаются работать на украинском направлении, пытаются использовать меньшие суда и минимизировать количество экипажа из-за риска безопасности.

По данным The Telegraph, в первой половине августа украинский зерновой экспорт был примерно на 75% ниже, чем годом ранее. Экономические аналитики, на которых ссылается издание, оценивают возможные потери от длительного ограничения морской торговли к концу 2026 г. на уровне до 1,5% ВВП.

Основной причиной падения экспорта стали системные атаки на гражданские суда и портовую инфраструктуру. По данным The Telegraph, с 2022 года в Черном море было атаковано более 200 гражданских судов, а интенсивность ударов по району портов Большой Одессы в последнее время выросла.

В Украинской портовой ассоциации предупреждают: дальнейшее блокирование морского коридора создает риски не только украинской экономики, но и мирового рынка.

В ВМС Украины отмечают, что работа по стабилизации морского коридора продолжается. В портовой отрасли призывают международных партнеров активнее приобщаться к обеспечению безопасности гражданского судоходства в Черном море.

Ранее в Украинском национальном комитете Международной Торговой Палаты заявили, что если морской коридор не возобновит свою работу, Украина может потерять около 10% ВВП, 17 млрд. долларов экспортной выручки и еще 8,5 млрд. долларов налоговых поступлений. Более 30 млн тонн агропродукции не попадут на мировые рынки.

Подробнее о том, как остановка судоходства из-за атак РФ это может ударить по украинской экономике, есть ли альтернативы, и как можно разблокировать порты, читайте в материале РБК-Украина.

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