Российские антенны на ВОТ: как "бесплатный подарок" превращается в слежку за населением

Оккупационные администрации на востоке Украины развернули масштабную акцию по установке спутниковых антенн, транслирующих только российские телеканалы. По официальным заявлениям, за один месяц установлено свыше 5 тысяч таких комплектов.

Жителям обещают "бесплатную замену старого оборудования", однако фактически речь идет о централизованной программе, направленной на вытеснение украинского контента и формирование информационной зависимости населения.

Координация и принудительное участие

По данным источников, операцию курируют через так называемое "Министерство связи ЛНР" при участии специалистов из Ростова-на-Дону. Монтаж систем выполняют местные коммунальные работники и бюджетники, которых вынуждают участвовать под угрозой увольнения.

Каждый установленный комплект регистрируется: фиксируются адрес, паспортные данные и номер телефона владельца, что позволяет оккупационным структурам формировать детальные базы данных жителей.

Проблемы и скрытое сопротивление населения

Местные жители сообщают, что новое оборудование часто выходит из строя, а во время сюжетов о потерях российской армии сигнал полностью пропадает. Кроме того, ряд каналов заблокирован.

Многие семьи пытаются сохранить старые украинские антенны или подключаются к украинским трансляциям через VPN, чтобы получать независимую информацию.

Цель — зачистка информационного поля

Как сообщается, новая волна "борьбы с вражеским телевидением" стартовала в сентябре после проверки, проведенной специалистами российской РТРС. Они выявили, что в Луганской области продолжают функционировать украинские передатчики, которые не удалось заглушить.

В ответ местным администрациям поступило распоряжение провести "зачистку эфира" — заменить каждую антенну, принимающую украинские сигналы, на оборудование, которое ретранслирует исключительно российские каналы.