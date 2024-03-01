Российские активы не заменят американской помощи Украине, - глава Минфина США

Любой план по конфискации или монетизации замороженных российских активов на 300 млрд долларов в пользу Украины не может рассматриваться как замена срочно необходимой помощи, которая была задержана в Конгрессе.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Я не вижу реальной замены выделению Конгрессом Украине помощи, в которой она нуждается в этом году. Я не думаю, что кто-то сможет заполнить этот пробел", - сказала она.

Хотя Европейский Союз предложил Украине "очень значительное финансирование", а Япония также внесла свой вклад, "общая сумма кажется недостаточной", сказала Йеллен. Эти средства могут помочь стране справиться с ситуацией в ближайшем будущем, пока Киев ожидает более комплексной помощи, отметила она.

Более 60 миллиардов долларов предложенной США чрезвычайной помощи Украине на несколько месяцев застряли в Конгрессе, поскольку республиканцы пытаются заставить президента Джо Байдена изменить иммиграционную политику. Йеллен предупредила, что без помощи Украина может столкнуться с серьезными трудностями.

Йеллен признала озабоченность Европы по поводу конфискации российских активов, но сказала, что ее коллеги открыты для сотрудничества с США.

"Услышав, что мы считаем, что существует хорошее международное обоснование и что мы можем искать альтернативы, чтобы попытаться смягчить различные риски, они, безусловно, готовы работать с нами", - сказала она.

Конфискация российских активов

Напомним, по информации Bloomberg, президент США Джо Байден хочет, чтобы "Большая семерка" добилась прогресса в реализации планов использования замороженных российских активов к моменту встречи лидеров в июне.

Чиновники и юристы "Большой семерки" изучают ряд вариантов, которые они могут предложить национальным лидерам на их июньской встрече в Италии.