Байден хочет, чтобы страны G7 до лета составили план использования замороженных активов РФ, - Bloomberg

Президент США Джо Байден хочет, чтобы страны G7 до июня составили план использования замороженных российских активов для поддержки Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным анонимного собеседника издания, Байден хотел бы, чтобы замороженные активы использовались для финансирования бюджетных потребностей Украины, а затем для ее восстановления.

Однако, президент США не считает, что использование российских замороженных средств заменяет необходимость помощи Украине.

Источники Bloomberg сообщают, что Байден в частном порядке сказал союзникам, что в случае, если Украина проиграет в войне, он считает, что международный порядок будет нарушен как минимум на следующие пять десятилетий.

Как отмечается, представители стран G7 обсуждают варианты использования 280 миллиардов долларов замороженных активов Центрального банка России.

Союзники сходятся во мнении, что замороженные средства должны оставаться недоступными для России, если она не пообещает помочь в восстановлении Украины, но расходятся во мнениях относительно того, насколько законным будет их полный арест.

США считают неправильным, если Россия будет решать, когда выплачивать Украине компенсацию за нанесенный ею ущерб.

В то же время Франция и Германия, а также Европейский центральный банк до сих пор сопротивлялись любым действиям, которые привели бы к аресту российских средств. Они опасаются ответных мер России, направленных на европейские активы, а также потенциального влияния на финансовую стабильность и статус евро как резервной валюты.

Последние санкции ЕС против России

Напомним, Европейский союз принял 13-й пакет санкции против России.

По словам главы дипломатии ЕС, в санкционные списки внесли еще около 200 человек и компаний. Также санкции нацелены на блокировку "лазейок" для обхода санкций. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее сообщала, что ЕС ограничивает доступ России к беспилотникам.

Как писали западные СМИ, послы стран ЕС несколько раз пытались согласовать новые санкции против России, но Венгрия традиционно блокировала решение. Будапешт вроде бы не хотел, чтобы в списки санкций вносили китайские компании.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.