Российские агрессоры третий раз за день ударили ракетами по Харькову

Еще один взрыв прогремел в Харькове - уже третий за день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram -каналы.

Новый взрыв прогремел в Харькове после объявления последней воздушной тревоги. Россияне ударили по городу в третий раз за день.

Меньше чем через 10 минут прозвучал отбой воздушной тревоги, но все равно стоит быть осторожными.