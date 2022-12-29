Российские агрессоры третий раз за день ударили ракетами по Харькову
Еще один взрыв прогремел в Харькове - уже третий за день.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Новый взрыв прогремел в Харькове после объявления последней воздушной тревоги. Россияне ударили по городу в третий раз за день.
Меньше чем через 10 минут прозвучал отбой воздушной тревоги, но все равно стоит быть осторожными.
Сегодня РБК-Украина уже сообщало, что в результате ракетного удара по Харькову днем пострадал объект критической инфраструктуры и работники. Погибли двое мужчин, из которых один скончался по дороге в больницу. Третьего пострадавшего госпитализировали.
Напомним, Россия сегодня атаковала Харьков и область ракетами, с афиксированы четыре "прилета", вероятно С-300. Известно, что враг обстрелял критическую инфраструктуру, в Харькове ракеты повредили энергетический объект.
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