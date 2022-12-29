ua ru
Чт, 29 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Российские агрессоры третий раз за день ударили ракетами по Харькову

Новина українською →
Харьков, Четверг 29 декабря 2022 16:46
Российские агрессоры третий раз за день ударили ракетами по Харькову Фото: Харьков ежедневно попадает под массированные ракетные атаки российских оккупантов (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Еще один взрыв прогремел в Харькове - уже третий за день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Новый взрыв прогремел в Харькове после объявления последней воздушной тревоги. Россияне ударили по городу в третий раз за день.

Меньше чем через 10 минут прозвучал отбой воздушной тревоги, но все равно стоит быть осторожными.

Сегодня РБК-Украина уже сообщало, что в результате ракетного удара по Харькову днем пострадал объект критической инфраструктуры и работники. Погибли двое мужчин, из которых один скончался по дороге в больницу. Третьего пострадавшего госпитализировали.

Напомним, Россия сегодня атаковала Харьков и область ракетами, с афиксированы четыре "прилета", вероятно С-300. Известно, что враг обстрелял критическую инфраструктуру, в Харькове ракеты повредили энергетический объект.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
харков ракети ракетный удар
NEWS
ВСУ продвинулись на 2,5 км в направлении Кременной за неделю, - Громов
ВСУ продвинулись на 2,5 км в направлении Кременной за неделю, - Громов
DAILY
Денис Маслов: Вопрос по Трибуналу для РФ должен быть вынесен на Генассамблею ООН
Юлия Акимовакорреспондент Денис Маслов: Вопрос по Трибуналу для РФ должен быть вынесен на Генассамблею ООН