Российский уголь стремительно теряет рынки: не работают даже скидки

Российские экспортеры угля стремительно теряют позиции на ключевых внешних рынках. В частности, поставки в Китай сокращаются, в то время как конкуренты наращивают экспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Службу внешней разведки".

Среди причин падения экспорта угля – более дорогая логистика, импортные пошлины и почти отсутствует возможность для российских компаний еще больше снижать цены.

Как сообщает СЗРУ, по итогам января-августа 2026 года поставки российского угля в Китай сократились на 10,8% в годовом исчислении – до 53,15 млн тонн. В результате Россия потеряла место среди крупнейших поставщиков китайского рынка.

В то же время импорт угля из Монголии за этот период вырос на 48,9% – до 78,39 млн тонн. Индонезия поставила в Китай 121 млн тонн. Всего за восемь месяцев Китай импортировал около 310 млн. тонн угля.

Россия уже дает скидки

Одним из главных преимуществ Монголии является более дешевая логистика. Страна имеет общую сухопутную границу с Китаем, тогда как российский уголь из Кузбасса доставляется через перегруженный Восточный полигон.

Кроме того, для российских углей в Китае действуют импортные пошлины на уровне 3–6%. Для Монголии, Австралии и Индонезии в рамках соглашений о свободной торговле действуют нулевые ставки.

Российские компании уже предлагают китайским покупателям скидки примерно на 10%. Однако возможности для дальнейшего снижения цен практически исчерпаны. Более крупные дисконты могут означать для экспортеров работу в убыток.

Поэтому даже при нынешнем уровне скидок российским поставщикам будет сложно сохранить свою долю китайского рынка. Основным же бенефициаром ситуации становится Монголия.

Российский экспорт сталкивается с ростом расходов

Самые большие проблемы в ближайшее время могут возникнуть с экспортом энергетического угля. На него одновременно давят конкуренция со стороны китайских шахт, импортные пошлины и удорожание транспортировки.

С октября в России снова повышаются железнодорожные тарифы. В то же время, рост спроса на полувагоны повышает стоимость их использования.

С начала года по 11 сентября стоимость перевозки угля из порта Восточный в Китай возросла на 45,5%. В сентябре доходность экспорта энергетического угля из Кузбасса через дальневосточные порты была на 30% выше, чем в августе, и втрое превысила показатель в прошлом году.

Проблемы возникают и в других направлениях. За семь месяцев российские экспортеры сократили поставки коксующегося угля в Турцию на 30%. В июле туда не отправили ни одну партию. Среди причин называют усложнение судоходства в Черном море.

В июле перевозки угля в южные российские порты сократились на 33% по сравнению с июнем. Дополнительное давление создает повышение железнодорожных тарифов и высокая стоимость перевалки через порты Северо-Западного региона.

Таким образом, российские угольщики одновременно теряют конкурентные преимущества на внешних рынках и сталкиваются с ростом внутренних издержек. Снижать цены дальше они уже не могут без риска работать в убыток, а подорожание доставки сокращает и без того ограниченную маржу.