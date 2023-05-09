Российское вторжение создало еще одну острую проблему для Донбасса, - британская разведка

Нехватка воды стала острой проблемой для оккупированного Россией Донецка после вторжения России в Украину в 2022 году. Местная администрация заявила, что запасы воды в регионе находятся на опасно низком уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, канал Северский-Донец - Донбасс, который снабжает регион водой, остается в значительной степени под контролем Украины, но его длинный маршрут подвергается попыткам захвата. Российские силы, вероятно, пытались взять под контроль канал, чтобы уменьшить нехватку воды в Донецке.

Канал Северский-Донец Донбасс - проходит через город Часов Яр, примерно в 6 км к западу от Бахмута. По данным британской разведки, интенсивное использование Россией артиллерии для попытки захвата Бахмута и прилегающих территорий, нанесло сопутствующий ущерб каналу и другой региональной водной инфраструктуре. Это также подорвало усилия России по восполнению нехватки воды, изначально созданной ее вторжением.

"Чтобы компенсировать отсутствие успеха в захвате и удержании канала, Россия, вероятно, строит водопровод, чтобы уменьшить нехватку воды в Донецке. Однако вряд ли это полностью компенсирует сокращение доступа оккупированных регионов к воде",- отмечают в Минобороны Британии.