В порту Туапсе задымление после взрывов. В сети пишут о возможном поражении корабля
В порту Туапсе наблюдается задымление после взрывов ночью 29 ноября. В сети предполагают, что мог быть поражен большой десантный корабль РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".
В сети публиковали кадры порта Туапсе Краснодарского края. На фото видно, что на одном из причалов фиксируется задымление.
"Крымский ветер" отмечает, что причал оборудован кранами для погрузки гражданских судов. Однако 20 ноября спутниковые снимки SantinelHub зафиксировали, что там пришвартовался корабль длинной 135 метров. Это мог быть большой десантный корабль.
"Это соответствует классу русских военных кораблей БДК пр. 11711 "Иван Грен". Такой БДК в Черном море сейчас один - "Петр Моргунов" из состава Северного флота РФ", - говорится в сообщении.
В феврале 2022 года "Петр Моргунов" прибыл для усиления Черноморского флота России. Этот большой десантный корабль практически постоянно базировался в порту Новороссийска.
"Петр Моргунов" - один из новейших кораблей, вошедший в состав военно-морских сил России в январе 2020 года.
t.me/Crimeanwind
Взрывы в Туапсе
В ночь на 29 ноября в районе порта Туапсе Краснодарского края РФ были слышны громкие взрывы. В сети россияне пожаловались на якобы атаку дронов.
В пабликах также публиковали кадр одного из пляжей в Туапсе, на котором виден дым над морем в районе порта. Также в сети предполагали, что якобы дроны пытались атаковать Туапсинский нефтеперерабатывающий завод.
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