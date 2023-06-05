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Российское военное ведомство сообщило о наступлении ВСУ на 5 участках фронта

Фото: контрнаступление ВСУ началось 4 июня, заявило российское военное ведомство (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Российское военное ведомство сообщило о "крупномасштабном наступлении" ВСУ на пяти участках фронта. Утверждается, что оно началось утром 4 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на минобороны РФ в Telegram.

В заявлении говорится, что наступлении началось на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении введением в бой двух механизированных бригад "из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других воинских частей и подразделений".

При этом всего было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона с целью прорыва обороны на наиболее уязвимом участке фронта, заявили в российском военном ведомстве.

Сообщение Минобороны Украины

В Министерстве обороны Украины 4 июня сообщили, что объявления о начале контрнаступательных действий наших воинов на фронте не будет.

"Планы любят тишину. Объявление о начале не будет", - написала заместитель министра обороны Анна Маляр.

Минобороны Украины 4 июня обнародовало соответствующий видеоролик.

По данным Института изучения войны (ISW), Вооруженные силы Украины активизировались на Запорожском направлении и, вероятно, в некоторых местах прорвали первую линию обороны противника. Также сообщилось, что украинские силы 4 июня провели наземные атаки на юге Донецкой области.

Контрнаступление ВСУ

Политическое и военное командование Украины неоднократно заявляло о подготовке украинских воинов к контрнаступлению для освобождения территорий от российских захватчиков.

Изначально предполагалось, что контрнаступление начнется весной, и в то же время ожидалось, что активные бои будут продолжаться летом.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские военные уже готовы к контрнаступательным действиям, однако неизвестно, когда именно они начнутся.

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