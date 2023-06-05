Российское военное ведомство сообщило о наступлении ВСУ на 5 участках фронта

В заявлении говорится, что наступлении началось на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении введением в бой двух механизированных бригад "из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других воинских частей и подразделений".

При этом всего было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона с целью прорыва обороны на наиболее уязвимом участке фронта, заявили в российском военном ведомстве.

Сообщение Минобороны Украины

В Министерстве обороны Украины 4 июня сообщили, что объявления о начале контрнаступательных действий наших воинов на фронте не будет.

"Планы любят тишину. Объявление о начале не будет", - написала заместитель министра обороны Анна Маляр.

Минобороны Украины 4 июня обнародовало соответствующий видеоролик.

По данным Института изучения войны (ISW), Вооруженные силы Украины активизировались на Запорожском направлении и, вероятно, в некоторых местах прорвали первую линию обороны противника. Также сообщилось, что украинские силы 4 июня провели наземные атаки на юге Донецкой области.

Контрнаступление ВСУ

Политическое и военное командование Украины неоднократно заявляло о подготовке украинских воинов к контрнаступлению для освобождения территорий от российских захватчиков.

Изначально предполагалось, что контрнаступление начнется весной, и в то же время ожидалось, что активные бои будут продолжаться летом.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские военные уже готовы к контрнаступательным действиям, однако неизвестно, когда именно они начнутся.