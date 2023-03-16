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Российское военное руководство намеренно приказало сбить американский Reaper, - NBC

Фото: руководство РФ намеренно приняло решение о сбитии дрона США (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Военное руководство РФ на "высшем уровне" утвердило агрессивные действия против американского беспилотника MQ-9 Reaper, сбитого над Черным морем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.

Об этом изданию сообщили три американских чиновника, близких к разведке. Двое из них подчеркнули, что план России заключался в том, чтобы сбить дрон с курса, или выключить его системы наблюдения.

По их словам, это было "преднамеренное решение военного руководства РФ действовать агрессивно при перехвате".

Один из них отметил, что у него нет доказательств, что эти приказы шли напрямую от Путина, но два других подчеркнули, что их отдали на "высшем уровне".

Напомним, 14 марта российский самолет Су-27 столкнулся с американским дроном MQ-9 Reaper. Столкновение произошло в 120 км от берегов Крыма.

При этом в США предполагают, что сбитый беспилотник могут не достать из Черного моря.

Все, что известно об инциденте, - читайте в материале РБК-Украина.

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