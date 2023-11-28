Российская хакерская группировка атаковала семь правительств в Европе, - Politico

Российские хакеры из группировки Fancy Bear атаковали семь европейских правительств. Ранее эти киберпреступники были причастны к вмешательству в выборы США 2016 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
"По меньшей мере семь европейских правительств подверглись целенаправленным фишинговым кампаниям, которые включают использование специально разработанных приманок для нацеливания на конкретные объекты с целью загрузки вредоносного программного обеспечения или предоставления доступа к цифровым системам", - говорится в сообщении.
Группа реагирования на кибернетических чрезвычайных ситуациях ЕС оценивает угрозу от хакерской группировки Fancy Bear как высокую.
Это связанная с российской разведкой хакерская группа, которая, по утверждениям США, стояла за взломами Национального комитета Демократической партии в 2016 году. Это способствовало победе Дональда Трампа на выборах.
В 2020 году против хакеров ввели санкции со стороны властей ЕС за взлом немецкого Бундестага 2015 года.
Хакеры используют различные фальшивые документы для заманивания жертв, в частности протоколы заседаний подкомитета Европейского парламента и отчет Специального комитета ООН.
Politico пишет о растущих опасениях, что европейские выборы в следующем году станут мишенью хакерских группировок из России и Китая. Избиратели ЕС отправятся на избирательные участки в июне.
Связанные с российским государством хакерские группы в течение многих лет преследовали европейские страны кибератаками, кибершпионажем и кампаниями по дезинформации, что страны ЕС считают попытками подорвать их внутреннюю политику и дипломатическую позицию.
Ранее мы писали, что российские хакеры пытаются сломать телефоны украинцев через мессенджер Signal. Воздушные силы посоветовали, как обезопасить себя от потери данных.
Недавно стало известно, что российские хакеры в прошлом году провели кибератаку на энергосистему Украины. Она совпала с массированным обстрелом энергетики русскими войсками.
Также Служба безопасности Украины сообщила, что украинские киберспециалисты помешали российским спецслужбам получить доступ к электронной системе планирования операций ВСУ.
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