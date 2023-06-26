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Российская угроза сохранится даже в случае победы Украины в войне, - Генштаб Британии

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Понедельник 26 июня 2023 17:37
Российская угроза сохранится даже в случае победы Украины в войне, - Генштаб Британии Фото: начальник Генерального штаба Великобритании Патрик Сандерс (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Угроза со стороны России сохранится, даже если Украина выиграет войну.

Об этом заявил начальник Генерального штаба Великобритании Патрик Сандерс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Сандерс призвал восточный фланг НАТО "никогда не списывать со счетов" Россию, заявив, что, несмотря на то, что Москва столкнулась с неудачами в своем вторжении, ее "намерения были раскрыты всему миру".

"Независимо от того, как закончится эта война - а она должна закончиться победой Украины - я считаю, что российская угроза останется", - заявил он.

Начальник Генштаба Британии добавил, что отдавая должное храбрости и самопожертвованию Украины - это дало НАТО время на "модернизацию", обучение и обеспечение готовности, чтобы она могла сдерживать Россию.

"Мы должны сделать больше. Мы в долгу перед Украиной", - сказал он.

Переворот в России

На прошлой неделе глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российские войска в ударе по тыловым лагерям своих наемников. Приказ якобы отдал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Уже 24 июня "вагнеровцам" удалось зайти в Ростов и занять в городе военные объекты. Позже их движение продолжалось в сторону Москвы.

Но после переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин заявил, что он прекращает свой бунт и начал возвращать наемников обратно.

Более детально о перевороте в России можете узнать в материале РБК-Украина.

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