Російська загроза збережеться навіть у разі перемоги України у війні, - Генштаб Британії

Загроза з боку Росії збережеться, навіть якщо Україна виграє війну.

Про це заявив начальник Генерального штабу Великобританії Патрік Сандерс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Сандерс закликав східний фланг НАТО "ніколи не списувати з рахунків" Росію, заявивши, що, попри те, що Москва зіштовхнулася з невдачами у своєму вторгненні, її "наміри були розкриті всьому світу".

"Незалежно від того, як закінчиться ця війна - а вона має закінчитися перемогою України - я вважаю, що російська загроза залишиться", - заявив він.

Начальник Генштабу Британії додав, що віддаючи належне хоробрості та самопожертві України - це дало НАТО час на "модернізацію", навчання та забезпечення готовності, щоб вона могла стримувати Росію.

"Ми повинні зробити більше. Ми в боргу перед Україною", - сказав він.

Переворот у Росії

Минулого тижня глава ПВК "Вагнера" Євген Пригожин звинуватив російські війська в ударі по тилових таборах своїх найманців. Наказ нібито віддав міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Уже 24 червня "вагнерівцям" вдалося зайти до Ростова і зайняти в місті військові об'єкти. Пізніше їхній рух тривав у бік Москви.

Але після переговорів із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що він припиняє свій бунт і почав повертати найманців назад.

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