Российская угроза в Арктике: Дания призвала США усилить оборону
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Гренландия является частью НАТО, поэтому Альянс должен активнее работать над безопасностью в Арктике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу политика в Facebook.
Глава датского правительства отметила, что Вэнс четко дал понять, что США уважают суверенитет Гренландии и право жителей страны на самоопределение.
"Дания - хороший и сильный союзник. Для всех членов альянса НАТО. Мы стоим перед угрозой со стороны России. И мы значительно увеличили расходы на оборону. В течение многих лет мы стояли бок о бок с американцами в очень сложных ситуациях. Поэтому описание Дании, сделанное вице-президентом, не является точным", - отметила Фредериксен.
В то же время, премьер-министр подчеркнула приоритетность общей ситуации безопасности в Арктике с помощью "большего наблюдения, новых арктических кораблей, беспилотников дальнего радиуса действия и спутниковой связи".
"Больше возможностей появится позже. И мы сможем укрепить безопасность быстрее, если сможем получить необходимые поставки, в том числе и от США", - написала глава датского правительства.
Она также подчеркнула, что Гренландия является частью НАТО, и именно поэтому Альянс должен значительно усилить свое присутствие в Арктике. Безопасность в Арктике беспокоит НАТО и всех арктических членов Альянса.
"Мы готовы - днем и ночью - сотрудничать с американцами. Сотрудничать на необходимых международных правилах игры. И на усилении обороны всех членов Альянса НАТО", - написала Фредериксен.
Претензии Трампа относительно Гренландии
В администрации президента США Дональда Трампа заявили о желании "купить" или установить тотальный контроль над островным государством Гренландия, которое до сих пор находится под частичным протекторатом Дании.
Трамп заявил, что США должны взять под контроль Гренландию для установления глобальной безопасности и считает, что страна не может обойтись без острова.
Вице-президент Джей Ди Вэнс обвинил власти Гренландии в недостаточном финансировании в архитектуру безопасности. Он также заявил, что США не планируют увеличивать военное присутствие в стране.
Однако власти Гренландии не согласны с такими намерениями Вашингтона. Четыре партии, победившие на выборах в Гренландии, в коалиционном соглашении отметили, что островное государство принадлежит гренландцам
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