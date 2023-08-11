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Нефтяные доходы Кремля выросли до максимума с осени прошлого года, - МЭА

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Украина, Пятница 11 августа 2023 12:02
Нефтяные доходы Кремля выросли до максимума с осени прошлого года, - МЭА Фото: Доходы Москвы от нефти выросли до максимума с осени 2022 года (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Доходы России от экспорта нефти выросли в прошлом месяце до самого высокого уровня с ноября 2022 года, поскольку ее нефть превысила предельную цену, установленную странами "Большой семерки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (МЭА).

Как отмечает Bloomberg, в июле цена на российскую нефть превысила 60 долларов за баррель, превысив ценовой потолок "Большой семерки", призванный сохранить поставки страны на мировые рынки и ограничить приток нефтедолларов в Москву. По данным МЭА, средневзвешенная цена на российскую морскую экспортную нефть выросла на 8,84 доллара за баррель до 64,41 доллара за баррель.

По данным МЭА, Россия выиграла от повышения мировых цен и сокращения скидок на нефть и нефтепродукты. Москва заработала 15,3 млрд долларов от экспорта своей нефти и топлива в июле, что почти на 20% больше, чем в предыдущем месяце, говорится в ежемесячном отчете МЭА.

Тем не менее, по данным МЭА, доходы России от продажи нефти сократились более чем на одну пятую по сравнению с прошлым годом. Нефть - ключевой источник доходов для российской государственной казны, которая страдает из-за расходов на войну против Украины и западных санкций.

Нефтяные доходы Кремля выросли до максимума с осени прошлого года, - МЭА

bloomberg.com

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), дисконт сорта Urals по отношению к Brent сократился примерно на 4 доллара за баррель в день, несмотря на то, что цены на нефть из Северного моря выросли в июле на 5 долларов за баррель по сравнению с предыдущим месяцем. Оценки агентства относятся к так называемой цене FOB, которая не включает расходы на доставку и страхование.

"Высокие цены на нефть марки Urals по сравнению с европейским рынком светлой малосернистой нефти отражают усиление напряженности с поставками сернистого сорта после сокращения поставок ОПЕК+ и роста спроса на нефтеперерабатывающие заводы после технического обслуживания", - говорится в сообщении МЭА.

Сокращение экспорта

Экспорт российской нефти сократился на фоне сокращения производства и увеличения поставок на внутренний рынок после завершения капитального ремонта.

По данным МЭА, ежедневные поставки сырой нефти за границу сократились на 200 тысяч баррелей до 4,6 млн баррелей. Данные показывают, что экспорт в Китай и Индию сократился, но, по данным агентства, на эти страны по-прежнему приходится около 80% российских поставок.

По данным МЭА, снижение загрузки сырой нефтью было компенсировано более высокими потоками нефтепродуктов, что позволило России сохранить общий объем экспорта нефти на уровне 7,3 млн баррелей в день, как и в июне. Это соответствует самому низкому уровню как минимум за год.

Агентство оценило добычу сырой нефти в России в июле в 9,4 млн баррелей в сутки, что на 50 тысяч баррелей меньше, чем в июне. Это означает, что страна перевыполнила свое обещание сократить добычу на 500 тысяч баррелей в день по сравнению с февральским базовым уровнем, который, по оценке источников ОПЕК, составлял 9,949 миллиона баррелей в день.

В дополнение к ограничению добычи Россия также обязалась сократить свои поставки за границу на 500 тысяч баррелей в день в этом месяце и сократить сокращение до 300 тысяч баррелей в день в сентябре.

Отметим, США по-прежнему уверены, что ограничение цен на российскую нефть, установленное "Большой семеркой", способствует сокращению доходов Москвы и стабилизации энергетических рынков, несмотря на недавний рост цен.

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