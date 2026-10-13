"Российская сталь идет в ЕС, а украинскую ограничивают": СЕО "Метинвест" указал на парадокс квот

Украинская металлургия оказалась под двойным давлением. Россия целенаправленно атакует производственные предприятия, а Евросоюз одновременно сокращает возможности экспорта украинской стали.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора Группы "Метинвест" Юрия Рыженкова в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.
По словам Рыженкова, до начала российской агрессии в 2014 году металлургия обеспечивала около 10% ВВП Украины и более 30% экспорта.
Несмотря на утрату и разрушение части компаний, отрасль до недавнего времени оставалась одной из опор экономики. Но в последние месяцы металлургия стала одной из целей российских ударов.
Под обстрелы попали предприятия "Метинвеста", "АрселорМиттал Кривой Рог" и "Интерпайп".
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"Мы сейчас оцениваем масштабы повреждений и ищем возможности отремонтировать производственные объекты и возобновить работу. Но говорить о конкретных сроках пока рано: повреждения серьезные", - сказал СЕО "Метинвеста".
На этом фоне дополнительным ударом стали новые ограничения ЕС. По словам Рыженкова, установленные для Украины квоты означают сокращение экспорта стали в Евросоюз более чем на 60% по сравнению с прошлым годом.
"Это еще один негативный фактор, усиливающий давление на отрасль", - отметил он.
Ситуацию усложняет и блокада черноморских портов. Из-за нее украинские производители не могут полноценно переориентировать поставки на другие рынки, поэтому доступ к ЕС сейчас имеет критическое значение.
"Из-за блокады черноморских портов мы не можем экспортировать продукцию на другие рынки. Поэтому европейский рынок для нас жизненно важен. Сокращение квот более чем на 60% - это еще один удар по украинской металлургии", - подчеркнул СЕО "Метинвеста".
В то же время, Рыженков обратил внимание на то, что российская сталь до сих пор имеет доступ к европейскому рынку.
"Это парадоксальная ситуация: ограничениями по нам бьют наши союзники, в то время как наши враги и дальше имеют доступ к европейскому рынку", - сказал он.
По словам топ-менеджера "Метинвеста", такая политика создает противоречие: ЕС оказывает Украине финансовую помощь, но вместе с тем ограничивает возможности украинской промышленности самостоятельно зарабатывать и поддерживать экономику.
"С одной стороны, мы благодарны за поддержку. С другой - мне трудно понять решения, которые ограничивают возможности Украины самостоятельно себя обеспечивать и из-за которых мы вынуждены снова просить помощи. В этом нет логики", - отметил Рыженков.
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Он подчеркнул, что украинская промышленность поддерживает евроинтеграцию и декарбонизацию, однако нынешние условия войны не позволяют осуществлять масштабные инвестиции такими же темпами, как в мирных странах.
Поэтому ЕС должен сформировать долгосрочную стратегию интеграции Украины в общий рынок, учитывающую войну, необходимость возобновления производства и реальные возможности украинских предприятий, резюмировал СЕО "Метинвеста".
Как известно, представители металлургической отрасли уже неоднократно призывали правительство провести переговоры с Брюсселем и добиться отмены углеродного налога, а также увеличить квоты на импорт стали и металлопродукции и устранить торговые ограничения.